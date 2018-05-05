إصابة ثلاثة من عناصر الأمن الروسي برصاص مجهول

وأشار البيان إلى أن عناصر جهاز الأمن الفدرالي ورجال الشرطة حاصروا الشقة السكنية، وقد رفض الجاني إلقاء سلاحه وواصل إطلاق النار".
وبحسب البيان فقد أسفر الاشتباك عن مقتل المهاجم، فيما أصيب 3 من رجال الشرطة بجروح.
وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا] والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا.
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