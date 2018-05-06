بوتين يشكر أعضاء الحكومة في اجتماع الكرملين على مواجهة تحديات "غير عادية"

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا لأعضاء الحكومة الروسية في الكرملين وشكرهم على ما قاموا به من عمل.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف: "في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، اجتمع الرئيس مع أعضاء الحكومة".

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وأضاف بيسكوف:

في كلمته الموجه إليهم، شكر بوتين، جميع أعضاء مجلس الوزراء وموظفي الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية على النتائج المهمة التي تحققت في حل المهام التي تواجه روسيا.

وأشاد بوتين بلإجراءات الحكومية التي سمحت بالتغلب على الركود وتوفير الانتعاش والتنشيط في العديد من قطاعات الاقتصاد، مشددا على أن أهم نتيجة هي نمو الأجور في القطاع العام.

وأفاد بيان نشر على موقع الكرملين الرسمي: "من المهم الحفاظ على هذه الأساليب الحديثة وتطويرها، وبشكل عام، لضمان استمرارية العمل، واستمرارية وتنمية البلاد، بما في ذلك إيقاع عملي واضح في الفترة القادمة لتشكيل الحكومة الجديدة".