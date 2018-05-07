السفير الأمريكي لدى روسيا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2018

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، أن السفير الأمريكي لدى روسيا سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2018 وأنه سيتحدث في الطاولة المستديرة "روسيا – الولايات المتحدة".