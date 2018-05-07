زلزال يضرب السواحل الشرقية لكامتشاتكا الروسية

صرح المتحدث باسم خدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فرع كامتشاتكا، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، بأن زلزالا بلغت قوته 4 درجات تم تسجيله من قبل خبراء الزلازل في خليج أفاشا قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.