تسجيل
05:52 07 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    أرخبيل أرض فرانس جوزيف في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي

    إنشاء منصة مقاومة جليد القطب الشمالي في سان بطرسبورغ عام 2019

    © Sputnik . Ilya Timin
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    صرح وزير الموارد الطبيعية الروسي سيرغي دونسكوي، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، بأن تشييد منصة "القطب الشمالي" المقاومة للجليد لدراسة المحيط المتجمد الشمالي، سيجري في سان بطرسبورغ، بمصنع "أدميرالتيسكي فيرفي"، في عام 2019.

    موسكو — سبوتنيك. وقال دونسكوي، لوكالة "سبوتنيك": "سيجري التشييد في 2019 على الأرجح، ويجري الآن الإعداد للمواصفات الفنية في أيار/مايو، سيتعين علينا البدء في التصميم. خلال هذا العام سيتم التصميم ومن العام القادم سيبدأ البناء".

    كاسحة الجليد الروسية كراسين
    © Sputnik . Anatoly Medved
    مهرجان كاسحات الجليد في سان بطرسبورغ
    وأكد الوزير، أنه سيجري بناء سفينة معقدة وفريد من نوعها وبحسب المعايير العالمية.

    وكانت شركة أدميرالتيسكي فيرفي قد وقعت وفي أواخر نيسان/أبريل، عقداً مع "روس غيدروميتوم"، لتصميم وبناء منصة ذاتية الدفع مقاومة للجليد "القطب الشمالي"، وذلك للقيام باستكشاف القطب الشمالي. والغرض من المنصة هو إجراء أبحاث علمية على مدار العام في المحيط المتجمد الشمالي.

    وهي سفينة متخصصة ذات متانة وقوة عالية، واستقلالية في احتياطي الوقود يصل لمدة عامين تقريباً، ويمتد عمر خدمتها إلى ما لا يقل عن 25 عاماً، ولها طاقم مكون من 14 شخصاً، وطاقم من موظفي الكادر العلمي يصل عددهم إلى 48 شخصاً، ولا يوجد لديها نظير في العالم.

    وستكون المنصة التي تحتوي على معدات مدمجة قادرة على إجراء الرصد الجيولوجي والصوتي والجيوفيزيائي والأوقيانوغرافي، والانتقال إلى الجليد دون إشراك كاسحة جليدية، كما وتستقبل على المهبط الخاص بها طائرات مروحية ثقيلة من طراز "مي-8 آ أم تي".

    ومن المقرر أن يكون طول المنصة 67.8 مترا، العرض — 22.5 مترا، قوة توليد الكهرباء — لا يزيد عن 3600 كيلو واط، السرعة — لا تقل عن 10 عقد. وبموجب شروط العقد، سيتم نقل المنصة إلى المالك في عام 2020.

     

    انظر أيضا:

    الطائرات الروسية تكتشف غواصات الناتو تحت جليد القطب الشمالي
    روسيا ترسل طائرات حربية إلى أمريكا عبر القطب الشمالي
    غواصة نووية أمريكية تعلق في جليد القطب الشمالي (صور)
    رئيس دولة يتحدث عن المنافع الاقتصادية لبلاده في حال ذوبان القطب الشمالي
    السعودية: لا نستبعد شراء الغاز من القطب الشمالي الروسي... "أبدا لا تقول أبدا"
    الحرس الوطني الروسي يعزز قواته في القرم وفي منطقة القطب الشمالي
    العملاق الجديد...روسيا تسيطر على القطب الشمالي
    دول منطقة القطب الشمالي تدرس توسيع حدود الجرف القاري
    دراسة: جليد القطب الشمالي إلى زوال بأسرع من المتوقع
    العثور على سفينة غرقت في القطب الشمالي عام 1881
    الكلمات الدلالية:
    سفينة, وقود, منصة مقاومة الجليد, تشييد, وزارة الموارد الطبيعية الروسية, وزير الموارد الطبيعية الروسي, سيرغي دونسكوي, القطب الشمالي, سانت بطرسبورغ, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في فعالية في كافة أنحاء روسيا شريط القديس جاورجيوس في مجمع النصب التذكاري لأحمد قديروف في غروزني، الشيشان
    من مهرجان "بيكيني" في أعالي الجبال الباردة إلى مظاهرات عيد العمال "الساخنة"- صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ثمن السكوت
    ما هو ثمن سكوت جنود السلام الأمميين
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك