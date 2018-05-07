بوتين: هدفي في الحياة والعمل خدمة الشعب والوطن

قال فلاديمير بوتين، خلال حفل تنصيبه رئيسا لروسيا، اليوم الاثنين 7 أيار/ مايو، إن الهدف الرئيس من حياته وعمله، كما كان سابقا، هو خدمة الشعب والوطن.

وصرح بوتين "أؤكد لكم، أن الهدف من حياتي وعملي، كما كان سابقا، هو خدمة الشعب والوطن. ذلك، بالنسبة لي الأهم".

Press Office of the President of the Russian Federation مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يعتبر من واجبه ومغزى حياته العمل من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لروسيا وحماية شعب روسيا العظيم ومن أجل رفاهية كل أسرة روسية.

وأضاف "في هذه اللحظة، عند استلامي منصب رئيس روسيا، أشعر خاصة بمسؤوليتي الهائلة أمام كل فرد منكم، أمام شعبنا متعدد الأطياف، المسؤولية أمام روسيا، بلد الانتصارات والإنجازات العظيمة، أمام تاريخ الدولة الروسية وأجدادنا، وشجاعتهم وعملهم الجاد ووحدتهم، التي لم تقهر ومواقفهم المقدسة تجاه الوطن".

وشكر بوتين المواطنين على دعمهم الصادق له في الانتخابات الرئاسية واعتبرها أصوله السياسية الضخمة ودعمه المعنوي.