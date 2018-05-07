الحكومة الروسية تقدم استقالتها بعد تنصيب الرئيس بوتين

أعلنت الدائرة الإعلامية للحكومة الروسية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الروسية الحالية قدمت استقالتها، بعد مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في الكرملين.

© Sputnik . Alexander Astafiev بوتين: هدفي في الحياة والعمل خدمة الشعب والوطن

موسكو- سبوتنيك . وقالت الدائرة في بيان لها: "وقع دميتري أناتوليفيتش مدفيديف على ايعاز لتقديم الحكومة الروسية استقالتها أمام الرئيس الروسي المنتخب مجددا".

وقال فلاديمير بوتين، خلال حفل تنصيبه رئيسا لروسيا، اليوم الاثنين 7 أيار/ مايو، إن الهدف الرئيس من حياته وعمله، كما كان سابقا، هو خدمة الشعب والوطن.

وشكر بوتين المواطنين على دعمهم الصادق له في الانتخابات الرئاسية واعتبرها أصوله السياسية الضخمة ودعمه المعنوي.