ميركل تزور روسيا يوم 18 مايو

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الإثنين 7 أيار/ مايو، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستقوم بزيارة إلى مدينة سوتشي، يوم 18 أيار/ مايو الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "ميركل ستزورنا"، مضيفا أن زيارتها ستكون يوم 18 أيار/ مايو الجاري.

© AP Photo / Ferdinand Ostrop ميركل تستنجد بالنساء من أجل "البقاء"

كما أعلن أوشاكوف أن الرئيس الروسي سيتوجه بزيارة إلى فيينا يوم 5 حزيران/ يونيو القادم.

وقال أوشاكوف بهذا الصدد: "سنذهب إلى النمسا يوم 5 حزيران/ يونيو"

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.