ميركل تزور روسيا يوم 18 مايو

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "ميركل ستزورنا"، مضيفا أن زيارتها ستكون يوم 18 أيار/ مايو الجاري.
كما أعلن أوشاكوف أن الرئيس الروسي سيتوجه بزيارة إلى فيينا يوم 5 حزيران/ يونيو القادم.
وقال أوشاكوف بهذا الصدد: "سنذهب إلى النمسا يوم 5 حزيران/ يونيو"
والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.
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