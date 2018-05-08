الكرملين: بوتين يهنئ قادة دول رابطة الدول المستقلة ومواطني جورجيا وأوكرانيا بعيد النصر

© Sputnik . Ilya Pitalev أكثر من 1000 موسيقي يشارك في افتتاح احتفالات عيد النصر في الساحة الحمراء

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان عن الكرملين، اليوم الثلاثاء: "يؤكد في برقيات تهنئة الرئيس الروسي على أن يوم النصر — يوم مقدس ورمز الوحدة والبطولة غير المحدودة لشعوبنا، التي حاربت كتفا لكتف على جبهات الحرب، وعملت بإخلاص في المؤخرة باسم إنقاذ الوطن وكل البشرية من الفاشية".

وتحتفل روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق في الـ 9 من أيار/مايو بالذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.