تجربة ناجحة لمدفعية القرن الـ21 تدشن ولاية بوتين الجديدة

وأطلق على هذه الآلة وهي عبارة عن مدفع كهرومغناطيسي، اسم "ريلْسوترون". وأبدعها معهد أبحاث الحرارة الشديدة.

وكان رئيس هذا المعهد الأكاديمي فلاديمير فورتوف قد كشف أن ما أبدعه علماء المعهد ينتمي إلى مدفعية القرن الـ21 الكهرومغناطيسية وتستطيع مقذوفته البالغ وزنها 100 غرام أن تنطلق بسرعة 3 كيلومترات في الثانية.

وسئل رئيس معهد أبحاث الحرارة الشديدة خلال مقابلة تلفزيونية في شهر مارس/آذار 2018، هل يستطيع الريلْسوترون أن يقصف الأشياء الموجودة في الفضاء حول الأرض على مسافة 300 — 400 كيلومتر، أي هل يستطيع إسقاط الأقمار الصناعية المعادية والأجرام السماوية التي تهدد كوكبنا الأرض مثل النيازك. ووضح من الإجابة أن هذا الأمر ممكن ولكن الأكثر أهمية اليوم تزويد الجيش الروسي بالمدافع الكهرومغناطيسية التي تستطيع مقذوفاتها خرق المعادن المتينة للغاية.

ويعمل علماء معهد أبحاث الحرارة الشديدة الآن على تقليص المدة الزمنية التي يحتاجها الريلْسوترون لإطلاق الطلقة التالية حتى يصبح مدفعا سريعا ويزيد من فعاليته.

يجدر بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ أمس (7/5/2018) فترة رئاسته الجديدة.