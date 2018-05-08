لافروف: روسيا لن تتصرف أبدا على نحو يلحق الضرر بأمن أي دولة

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن روسيا لن تتصرف أبدا على نحو يلحق الضرر بأمن أي دولة من الدول، وتؤكد استعدادها لإيجاد توازن بالمصالح المتبادلة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف خلال وضع أكاليل زهور على نصب تذكارية لدبلوماسيين سوفيت قتلوا أثناء الحرب الوطنية العظمى "روسيا لن تتصرف أبدا على نحو يلحق الضرر بأمن أي دولة، نحن منفتحون دائمًا على الحوار الصادق والصريح، والذي يعتمد على احترام مصالح جميع الشركاء والسعي لتحقيق توازن بين هذه المصالح".

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وشدد لافروف ، على أن موسكو مستمرة في انفتاحها على الحوار، وقال إنها ستدعم هذه المبادئ باستمرار وستعمل كل ما بوسعها لضمان عدم تكرار الفظائع التي عانت منها الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية

وأشار وزير الخارجية، إلى أن حقيقة التهديدات المشتركة والعدو المشترك سمحت للدول التي لها إيديولوجيات متعاكسة أن تتوحد من أجل النصر المشترك.

وتابع لافروف: "أنا مقتنع بأنه يجب علينا جميعا أن نتعلم من هذه التجربة، التي لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالوضع العالمي اليوم".

يذكر أن عيد النصر على النازية هو عيد وطني يحتفل به يوم 9 أيار/مايو، من كل عام في روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، حيث إنه في هذا اليوم من عام 1945، استسلمت ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، التي تعرف في روسيا بـ"الحرب الوطنية العظمى"، التي قدم الشعب السوفياتي خلالها أكثر من 25 مليون قتيل.