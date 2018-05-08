ريابكوف: سعي واشنطن للضغط على إيران لا علاقة له بالبرنامج النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن سعي الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران لا علاقة له بالبرنامج النووي الإيراني.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "في حال نظرنا إلى ذلك ليس من وجهة نظر مسيسة، بل بشكل حرفي، سيكون واضحا أن إيران لا تعمل على تطوير تقنيات مماثلة، ولا يمكن أن تكون هناك أي مسائلات عليها. وبالتالي فإننا نرى أن هذه الضغوطات على إيران سببها النهج السياسي وزيادة الضغط على طهران بسبب قضايا لا علاقة لها بخطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي، وعلى الأغلب لا ترتبط بالبرنامج النووي الإيراني".

وأعلن ريابكوف أن بلاده حصلت على معلومات عن فكرة فرنسا حول إعداد اتفاقية جديدة بشأن إيران، وأن موسكو لا ترفض مقترح باريس.

© AP Photo / Vahid Salemi إيران لن تقبل أي مطلب أوروبي خارج نطاق الاتفاق النووي

وقال ريابكوف في حديث لقناة "ار بي كا" الروسية:

"حصلنا من الجانب الفرنسي على معلومات حول المقصود بالتحديد. المسألة هي في إعداد اتفاقية جديدة، تمكن من حل المشاكل في مختلف جوانب السلوك الإيراني. هذا المقترح يستحق الدراسة ولا يمكن القول أننا نرفضه".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه سيعلن موقفه من الاتفاق النووي مع إيران ظهر غد، الثلاثاء 8 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد تهديدات متكررة بالانسحاب من الاتفاق الموقع في 2015.

وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا، "سأعلن قراري بشأن الاتفاق مع إيران غدا من داخل البيت الأبيض الساعة 2:00 مساء".