بوتين يعارض الحد من تقديم روسيا مساعدات مالية لدول أخرى

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين، خلال جلسة لمجلس الدوما: "فيما يخص تقديم المساعدة من عدمها، يجب علينا في المقام الأول الاسترشاد بمصالحنا الذاتية، وعندما نقدم الدعم، علينا النظر إلى هذه الأمور بشكل براغماتي".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev بوتين يدعو النواب لتأييد ترشيح ميدفيديف رئيسا للوزراء

وأضاف الرئيس الروسي، أن " تقديم الدعم، يحتاج إلى "إما سوق للمنتجات لخلق وزيادة القوة الشرائية في بلد معين، أو لخلق التعاون اللازم بالنسبة لنا، لخلق الكفاءات في البلدان الأخرى التي نحتاجها لهذا العمل المشترك معا، وفي نهاية المطاف الحصول على تأثير اقتصادي عام، وهو ما يسمى بالتآزر ".

يشار إلى أن روسيا تواصل وبشكل دوري تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا منذ سنة 2012، كما يتلقى الأردن، واليمن، وتونس والمغرب مساعدات روسية إضافة إلى كل من كوبا وكوريا الشمالية، ونيكاراغوا وصربيا.