تسجيل
15:12 09 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    مسيرة الفوج الخالد في موسكو، حيث شارك فيها أكثر من 850 ألف شخصاً وفق معطيات الداخلية الروسية

    إنه أمر مخيف... قصص حية للفوج الخالد

    © Sputnik . Maksim Blinov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تحول الفوج الخالد، الذي يحيي ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى، إلى تقليد بالنسبة لشعب روسيا.

    تتناول "سبوتنيك" في هذا التقرير، قصص عائلتين تتحدثان عن بطولات أقربائهما، الذين قدموا السلام للأجيال القادمة.

    ويخرج أولغا ودميتري كابروف إلى شوارع روسيا، للسنة الرابعة على التوالي كل يوم 9 أيار/مايو. ويحملان صور نيكولاي خاريبين، خال دميتري، الذي قتل في الجبهة، ودميتري شيلوف، والد أولغا وقائد قسم الاتصالات في فرقة الإنزال السادسة، الذي شارك في الحرب في الفترة ما بين 1942-1945.

    أولغا ودميتري كابروف
    © Sputnik . Dmitry Karpov
    أولغا ودميتري كابروف

    وقال دميتري لـ"سبوتنيك": "شارك دميتري اليكسييفيتش في الحرب شابا يافعا، وكان عمره 20 عاما. وكان حينها يعمل في الاتصالات. وكانوا يسحبون أسلاك الهاتف زحفا تحت القصف، لتوفير الاتصال بين الوحدات. وأصيب مرتين".

    وتذكر أولغا حكايات جدتها حول عودة والد أولغا إلى بيته بعد إصابته، قائلة: "أخذت جدتي المعطف لتنظفه ووجدته مثقبا. فقد كانوا يطلقون عليه النار، بينما كان يركض لوصل الاتصال".

    وشارك دميتري شيلوف في معركة كورسك وتحرير 29 مدينة روسية وأوكرانية ورومانية ومجرية وسلوفاكية ونمساوية. وحصل على وسام الراية الحمراء وميدالية الشجاعة.

    وعلى الرغم من الجوائز، فإن دميتري لم يكن يحب الحديث عن الحرب.

    وتقول أولغا: "عندما كنت أطلب من أبي إخباري عن الحرب، كان يقول إنه لا يستطيع، وهذا أمر مخيف للغاية".

    دميتري شيلوف والد أولغا وقائد قسم الاتصالات في فرقة الإنزال السادسة
    © Sputnik . Dmitry Karpov
    دميتري شيلوف والد أولغا وقائد قسم الاتصالات في فرقة الإنزال السادسة

    وتشكل مسيرة الفوج الخالد، بالنسبة لعائلة كاربوف، فرصة للإشادة بذكرى أبطال العائلة والحفاظ على تاريخ البلاد.

    وأوضحت أولغا "بالنسبة لنا، هذا أمر هام، هذا تاريخنا، وتأتي أهميته خاصة الآن، عندما يريد العالم إعادة صياغة تاريخنا وتصغير دورنا في النصر في هذه الحرب".

    كما تشارك عائلة يوليا ويفغيني سلطانوف في المسيرة منذ سنوات. وتملك العائلة العديد من الأقارب، الذين شاركوا في الحرب، اثنان منهم، وهما إخوة جدة يوليا، لم يعودوا إلى ديارهم.

    عائلة يوليا ويفغيني سلطانوف
    © Sputnik . Dmitry Karpov
    عائلة يوليا ويفغيني سلطانوف

    وقالت يوليا لـ"سبوتنيك": "لقد قتلا بالقرب من موسكو. ولم تخلع أمهما ملابس الحداد السوداء بقية حياتها".

    وأنهى ميخائيل بودانوف، جد يوليا، الحرب في برلين وحصل على ميداليات للشجاعة واجتياح برلين والانتصار على ألمانيا النازية.

    وأوضحت يوليا "نحن نشارك في المسيرة للحفاظ على ذكرى إنجازات أجدادنا وجداتنا، الذين ضحوا بحياتهم وصحتهم لنعيش نحن بسلام. نحن نريد أن يذكر أبناؤنا وأحفادنا التاريخ الحقيقي لهؤلاء الناس".

    وستقطع العائلتان هذا العام أيضا مسافة 6 كيلومترات على طول الشوارع المركزية لموسكو وصولا إلى الساحة الحمراء، حاملين صور آبائهم وأجدادهم.

    انظر أيضا:

    الكرملين: بوتين يهنئ قادة دول رابطة الدول المستقلة ومواطني جورجيا وأوكرانيا بعيد النصر
    سلوفاكيا تصدر ورقة نقدية خاصة في يوم النصر
    نتنياهو يزور موسكو 9 مايو لحضور "يوم النصر" ولقاء الرئيس بوتين
    الكلمات الدلالية:
    الفوج الخالد, عيد النصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء روزي هانتينغتون-وايتلي تصل إلى حقل 2018 Met Gala في نيويورك، 7 مايو/ أيار 2018
    "آلهة نيويورك" المغرية في "ميت غالا 2018"
    الدفاع عن الوطن - أمانة يورثها الآباء لأبنائهم
    الدفاع عن الوطن أمانة يورثها الآباء لأبنائهم
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك