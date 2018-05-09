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    افتتاح قمة قازان الدولية في عاصمة تتارستان

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    روسيا
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    القمة الاقتصادية الدولية "روسيا-العالم الإسلامي: قازان ساميت"، التي سيشارك فيها نحو 3000 ضيف من أكثر من 50 دولة، سوف تفتتح في قازان يوم الخميس وسوف تستمر لمدة ثلاثة أيام.

    قازان — سبوتنيك. أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى أن القمة الاقتصادية الدولية "روسيا-العالم الإسلامي: قازان ساميت"، التي سيشارك فيها نحو 3000 ضيف من أكثر من 50 دولة، سوف تفتتح في قازان يوم الخميس وسوف تستمر لمدة ثلاثة أيام.

    يشار إلى أن القمة الاقتصادية الدولية لروسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي عقدت لأول مرة في قازان عام 2009، ومنذ ذلك الحين أصبحت المنبر الرئيسي للتعاون الاقتصادي بين المناطق الروسية والدول الإسلامية. وتقام قمة قازان تحت رعاية المجلس الفيدرالي الروسي وحكومة تتارستان. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

    في عام 2017 شارك في القمة 2600 ممثل عن المنظمات الدولية وهيئات السلطة التنفيذية والمؤسسات المالية والبعثات الدبلوماسية والبرلمانات والمستثمرين ورجال الأعمال من 53 دولة في العالم، بالإضافة إلى 250 ممثل عن وسائل الإعلام.

    ويشير التقرير الخاص بالمنتدى إلى إنه: "في ظل الواقع الحديث والعمليات الدولية المتغيرة بسرعة كبيرة، تضطر الدول للبحث عن شركاء اقتصاديين موثوق بهم. وعلى ضوء المسار السياسي المتغير لروسيا الاتحادية فإن آفاق التعاون مع الدول الإسلامية تبدو أكثر من واعدة. وسوف تكون القمة بمثابة منصة فعالة للبحث عن شركاء ورجال أعمال جدد، وكذلك لعرض إمكانيات الاستثمار والقدرات الاقتصادية لمناطق روسيا الاتحادية. في حين أن الموضوع الرئيسي للقمة 2018 سيكون الحلال — أسلوب للحياة. وكما تم الإشارة إليه في إطار برنامج الأعمال قمة قازان-2018، سوف يتم التطرق إلى مواضيع مثل التمويل الإسلامي والمصارف الشريكة والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات العملة الرقمية والتصدير والمسؤولية الاجتماعية للأعمال والدبلوماسية الشعبية وغيرها.

    وقد أكد مشاركته في المنتدى كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ووزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ماجد بن عبد الله القصبي ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي والرئيسي التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان ونائب رئيس بنك التنمية الإسلامية زمير إقبال وممثلين عن 20 من البعثات الدبلوماسية وكبرى الشركات الحكومية وغيرها من المؤسسات الأخرى. ومن المتوقع أن يمثل الجانب الروسي على وجه الخصوص نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وسفير المهام في وزارة الخارجية الروسية قسطنطين شوفالوف ورئيس بنك الاقتصاد الخارجي سيرغي غوركوف ورئيس جمهورية تترستان رستم مينيخانوف ومدير الوكالة الفيدرالية للسياحة أوليغ سافونوف وغيرهم من الشخصيات الأخرى.

    بالإضافة إلى الجلسة العامة والاجتماعات الثنائية من المقرر عقد جلسات مواضيعية جديدة وندوات تقليدية أصبحت أكثر من فعالة مثل مؤتمر الدبلوماسيين الشباب لمنظمة المؤتمر الإسلامي، غداء عمل لمصرف سبير بنك ومنتدى قازان لرجال الأعمال لدول منظمة المؤتمر الإسلامي. وفي إطار المنتدى سوف يقام المهرجان الدولي للزي الإسلامي Kazan Islamic Clothes ومهرجان المأكولات لشعوب العالم الإسلامي.

    المهرجان الدولي للزي الإسلامي
    © Sputnik .
    المهرجان الدولي للزي الإسلامي
    الكلمات الدلالية:
    قازان, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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