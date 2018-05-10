صور التقطت في قصر الكرملين تدهش الغرب

ونشر العديد من وسائل الإعلام الأجنبية الصور التي يَظهر بوتين فيها متوحدا في مكتب عمله بقصر الكرملين ودهاليز قصر الكرملين.

© Sputnik . Aleskei Nikolskiy رسالة سعودية إلى الرئيس بوتين

وقد يبدو لمن يشاهد هذه الصور وكأن رئيس روسيا لا يوجد مساعد له أو مرافق أو إنسان يشاطره بوتين ما يدور في قرارة نفسه.

ويشار إلى أن هذا المشهد يختلف اختلافا كبيرا عما يصاحب حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والذي تحضره أعداد غفيرة من أقرباء الرئيس ومساعديه وممثلي المؤسسة الحاكمة.

ورأت جريدة "كوارتز"، مثلا، التي نشرت صور بوتين بمناسبة بدء فترة رئاسته الجديدة، أن بوتين حرص على إظهار توحده في يوم تسلم سدة الرئاسة لكي يُفهم الجميع أنه مستقل تماما حتى أن ما من أحد وما من شيء يستطيع التأثير على قراره.

وأصبح بوتين في بداية الشهر الجاري رئيسا لروسيا للمرة الرابعة.

ووصل بوتين إلى قصر الكرملين لحضور حفل تنصيبه رئيسا، راكبا سيارة الليموزين من صنع روسي.