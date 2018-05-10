مجلس الدوما: الضربة الإسرائيلية على إيران في سوريا مخطط لها بعد خروج واشنطن من الصفقة النووية

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مجلس الدوما: الضربة الإسرائيلية على مواقع إيران في سوريا فعالية مخطط لها بعد خروج واشنطن من الصفقة النووية