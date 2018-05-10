الدفاع الروسية: نظام الدفاع السوري يسقط أكثر من نصف الصواريخ الإسرائيلية

وأفادت بيانات وزارة الدفاع الروسية أن "تعرضت مواقع انتشار القوات المسلحة الإيرانية للهجوم، بالإضافة إلى وسائل الدفاع الجوي السورية بالقرب من دمشق وجنوبي سوريا".
وذكرت الوزارة أن إسرائيل استخدمت 28 طائرات من طرازي "إف-15" و"إف-16" لإطلاق نحو 60 صاروخا على مناطق مختلفة من سوريا، كما أطلقت إسرائيل من أراضيها أكثر من 10 صواريخ تكتيكية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه يجري تحديد الأضرار الناجمة عن الأضرار، التي لحقت بالقوات المسلحة الإيرانية والبنية التحتية العسكرية والمدنية في سوريا.
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