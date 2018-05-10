لافروف: موسكو وبرلين تتفقان على بحث مسألة الحفاظ على الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس 10 أيار/مايو، إن روسيا تؤيد إجراء مشاورات من أجل تحديد الخطوات، التي ستسمح بالحفاظ على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وصرح لافروف "نحن نعتقد أنه من المهم قدرة بقية المشاركين في خطة العمل على تقييم الوضع بسرعة وإجراء المشاورات اللازمة واتخاذ خطوات تسمح بالحفاظ على هذه الوثيقة الهامة والضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ على نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. واتفقنا على إجراء اتصالات مع زملائنا الألمان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار لافروف إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مشددا على ضرورة دراسة عواقب هذه الخطوة.

يتبع…