لافروف: إيران وإسرائيل تؤكدان عدم رغبتهما بالتصعيد

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقائه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، أن كلا من إيران وإسرائيل، تؤكدان عدم رغبتهما بالتصعيد.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف: "فيما يتعلق بالتصعيد بين إيران وإسرائيل، نحن نرى أن هذا توجه مقلق جدا. وننطلق من ضرورة حل كل المسائل عبر الحوار".

© Sputnik . Maksim Blinov لافروف: روسيا تبقى ملتزمة بالصفقة الإيرانية

وأضاف: "إيران وإسرائيل تؤكدان لنا أن لا نوايا لديهم للتصعيد، ومع ذلك تقع الحوادث".

وعلى صعيد الملف النووي الإيراني أشار لافروف إلى أن روسيا تؤيد إجراء مشاورات من أجل تحديد الخطوات، التي ستسمح بالحفاظ على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وصرح لافروف "نحن نعتقد أنه من المهم قدرة بقية المشاركين في خطة العمل على تقييم الوضع بسرعة وإجراء المشاورات اللازمة واتخاذ خطوات تسمح بالحفاظ على هذه الوثيقة الهامة والضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ على نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. واتفقنا على إجراء اتصالات مع زملائنا الألمان".

وأضاف لافروف أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مشددا على ضرورة دراسة عواقب هذه الخطوة.

من جهته أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عقب محادثاته مع لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا متفقتان في الرأي حول ضرورة الحفاظ على الصفقة النووية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال ماس: "نحن متفقون في الرأي، حول أنه من الضروري الحفاظ على الاتفاقية".