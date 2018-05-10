الكرملين: موسكو قلقة من التوترات بين إيران وإسرائيل وتأمل في حل سياسي دبلوماسي

موسكو- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ديميتري بيسكوف، إن "موسكو قلقة من التوترات المتنامية بين إيران وإسرائيل، وتأمل في حل سياسي دبلوماسي".
وتابع "الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بحثا الوضع حول سوريا، والأوضاع في المنطقة، والقضايا المختلفة المتعلقة بالقلق الذي عبر عنه نتنياهو فيما يتعلق بأمن دولة إسرائيل. هذا كل ما استطيع أن أقوله".
وأضاف "نعلم أن تصريحات صارمة تطلق، وبالطبع فإن موسكو تشعر بالقلق إزاء هذا التوتر المتنامي، ونأمل أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس وأن تلجأ فقط إلى الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل جميع المشاكل القائمة".
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