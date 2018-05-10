الكرملين: موسكو قلقة من التوترات بين إيران وإسرائيل وتأمل في حل سياسي دبلوماسي

أعربت روسيا، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، عن قلقها من تزايد التوترات بين إيران وإسرائيل، مشيرة إلى أن قرار واشنطن بالخروج من الاتفاق النووي الإيراني يعتبر انتهاكا للقوانين.

موسكو- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ديميتري بيسكوف، إن "موسكو قلقة من التوترات المتنامية بين إيران وإسرائيل، وتأمل في حل سياسي دبلوماسي".

© Sputnik . Eugene Odinokov لافروف: إيران وإسرائيل تؤكدان عدم رغبتهما بالتصعيد

وأضاف بيسكوف أن قرار واشنطن الخروج من الصفقة النووية مع إيران، يتضمن انتهاكات لقوانين وقواعد منظمة التجارة العالمية".

وتابع "الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بحثا الوضع حول سوريا، والأوضاع في المنطقة، والقضايا المختلفة المتعلقة بالقلق الذي عبر عنه نتنياهو فيما يتعلق بأمن دولة إسرائيل. هذا كل ما استطيع أن أقوله".

وأضاف "نعلم أن تصريحات صارمة تطلق، وبالطبع فإن موسكو تشعر بالقلق إزاء هذا التوتر المتنامي، ونأمل أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس وأن تلجأ فقط إلى الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل جميع المشاكل القائمة".