منطقة صناعیة روسیة في مصر للمرة الأولى

أكد میخائیل أرلوف رئیس مجلس الأعمال المصري الروسي، حفید الملك فاروق الأول آخر من حكم مصر من الأسرة العلوية، على أهمیة توثیق أواصر العلاقات والروابط بین روسیا ومصر وذلك خلال مؤتمر صحفي حول مجلس الأعمال الروسي والذي انعقد خلال قمة قازان للتعاون الاقتصادي بین روسیا الاتحادیة ودول العالم الإسلامي.

© REUTERS / Christian Hartmann مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني

سبوتنيك . وقال أرلوف: مجلس الأعمال الروسي المصري یحاول أن یزید التعاون في مجال الأعمال بشكل ملحوظ لنحصل على نتائج ملحوظة على أرض الواقع.

وأضاف: "أرید أن أشكر حكومة مصر على رد فعلها الإيجابي على المبادرة الروسیة، لتعزيز التعاون بین البلدين".

وشدد على أهمية رفع التبادل التجاري بین مصر وروسيا إلى 4 / 5 مرات وخاصة في مجال الغذاء والزراعة والصیدلة والطاقة وبناء المفاعلات النووية السلمية.

من جانبه أعلن رئیس مركز شراكة الحضارات في جامعة العلاقات الدولیة التابعة لوزارة الخارجیة الروسیة، بنیامین بوبوف، أن مصر وروسیا تربطهما علاقات تاریخیة ومتمیزة وكشف عن مباحثات تجري بین الجانبین الروسي والمصري بوساطة السفیر المصري في روسیا للقیام بزیارة إلى مصر.

كما شدد على أهمیة هذا الحدث، حیث ستكون هذه المرة الأولى التي یتم فیها إنشاء منطقة صناعیة خارج حدود روسیا وشدد على أهمیة الاستفادة من الخبرات المصریة في هذا المجال حیث سیتم توقیع عقد إنشاء المنطقة الصناعیة الروسیة، سیوقع في الثالث والعشرین من الشهر الجاري، باستثمارات تبلغ 7 ملیارات دولار.