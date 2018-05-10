نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف يلتقي نظيره الإيراني في طهران

التقى نائب القائم بأعمال وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، مع نائب وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي.

© Sputnik . Sergey Guneyev الكرملين: موسكو قلقة من التوترات بين إيران وإسرائيل وتأمل في حل سياسي دبلوماسي

موسكو — سبوتنيك . أعلن نائب القائم بأعمال وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن موسكو وطهران ماضيتين في التنسيق الوثيق حول برنامج إيران النووي ، بما يخدم مصلحة التعاون الثنائي بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية: "أكد الجانب الروسي الالتزام بالحفاظ على الاتفاقيات. واتفقت روسيا وإيران على استمرار التنسيق الوثيق في هذا الموضوع بما فيه مصلحة توفير التعاون الثنائي اللازم".

كما أشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا عددا من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن إيران ودول ست (روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ،الصين وفرنسا إضافة إلى ألمانيا) توصلت إلى اتفاق تاريخي في عام 2015 بشأن تسوية المشاكل المرتبطة ببرنامجها النووي على المدى الطويل. وبناء عليه تم اعتماد خطة عمل مشتركة شاملة، لرفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أكد على أنه سينفذ وعده الذي قطعه على نفسه أثناء فترة الانتخابات الرئاسية، بالتخلي عن هذا الاتفاق مع إيران في حال عدم تعديله.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.