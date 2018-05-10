بوتين يشارك في المباراة الاحتفالية لـ"رابطة الهوكي الليلية" في سوتشي (فيديو)

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المبارة الاحتفالية لـ"رابطة الهوكي الليلية" التي جرت في قصر الجليد "بولشوي" في سوتشي.

وكان من ضمن فريق بوتين، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وكذلك اللاعب الشهير فياتشيسلاف فيتيسوف، وأليكسي كاساتونوف، وألكسندر غوسكوف، وألكسندر موغيلني، وفاليري كامينسكي، وبافل بوري وغيرهم. وكما العادة كان بوتين يحمل الرقم 11 ويلبس سترة حمراء.

Путин приехал на хоккей: Матч звезд Ночной лиги в Сочи pic.twitter.com/8wrPkJhTIZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 10, 2018

وقبل بداية المباراة، شارك بوتين في حفل توزيع الجوائز لدوري أبطال دوري الهوكي الوطني، حيث فاز في الدوري فريق "فلاغمان" من إقليم لينينغراد.