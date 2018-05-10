"التعاون الإسلامي" تؤكد حرصها على التعاون مع روسيا لتنمية صناعة المنتجات الحلال

وأكد العثيمين، أيضا على ضرورة زيادة تدفقات التجارة والاستثمار مع روسيا الاتحادية، ما في ذلك تشجيع التجارة والتمويل والزراعة والتنمية الريفية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال القمة الاقتصادية الدولية العاشرة "روسيا والعالم الإسلامي… قمة قازان 2018"، التي تستضيفها جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية، اليوم.

ودعا الأمين العام لـ "التعاون الإسلامي" إلى تنسيق الآليات التنفيذية والتشريعية، من أجل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتحرير إجراءات التأشيرات بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية، وفقا لـ وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولفت إلى أن إجمالي حجم التجارة بين روسيا الاتحادية والبلدان الأعضاء في المنظمة ارتفع من 34.6 مليار دولار في عام 2014 إلى 42.5 مليار دولار في عام 2016.

وأوضح العثيمين، أن الأنشطة العديدة للمنظمة، الرامية إلى تعميم المنتجات المالية الإسلامية وعمل الشباب، استفادت بشكل كبير من زيادة التفاعل بين المنظمة وروسيا بأكملها.

وقبيل افتتاح القمة في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، التقى العثيمين مع رئيس الجمهورية رستم مينيخانوف، واتفق الجانبان على العمل لتعزيز التعاون القائم وتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في المنظمة من جهة، وروسيا الاتحادية من جهة ثانية.