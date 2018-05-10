الكرملين: أردوغان هنأ بوتين بعيد النصر وبتوليه الرئاسة

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا الوضع المتعلق بالانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة، من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن لبرنامج النووي الإيراني، كما هنأ الزعيم التركي نظيره الروسي على توليه منصبه.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "هنأ الزعيم التركي، بوتين بحرارة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى وبتوليه منصب الرئيس الروسي"، وأشار البيان إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب التركي.

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وكان مصدر في الرئاسة التركية قد صرخ لـ"سبوتنيك" بأن أردوغان أجرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس بوتين اتفق الزعيمان خلاله على خطأ أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي، مشددين على أن هذا الاتفاق يعتبر نجاحا دبلوماسيا كان يجب المحافظة عليه.

في سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن هناك فرصة محدودة أمام أوروبا لتعويض خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.