الكرملين: أردوغان هنأ بوتين بعيد النصر وبتوليه الرئاسة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "هنأ الزعيم التركي، بوتين بحرارة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى وبتوليه منصب الرئيس الروسي"، وأشار البيان إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب التركي.
في سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن هناك فرصة محدودة أمام أوروبا لتعويض خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
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