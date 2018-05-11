المقاتلات الروسية تقلع 4 مرات في أسبوع لاعتراض طائرات تجسس أجنبية

أجرت مجموعه من تسع طائرات أجنبية، عمليات استطلاع على الحدود الروسية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية.

موسكو — سبوتنيك. ويشير الرسم البياني للصحيفة، إلى أن طائرات الدفاع الجوي الروسية، نفذت أربع طلعات للاعتراض والمرافقة، "ولم يتم السماح بانتهاك المجال الجوي الروسي".

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في سياق آخر، أعربت روسيا، أمس الخميس 10 مايو/ أيار، عن قلقها من تزايد التوترات بين إيران وإسرائيل، مشيرة إلى أن قرار واشنطن بالخروج من الاتفاق النووي الإيراني يعتبر انتهاكا للقوانين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ديميتري بيسكوف، إن "موسكو قلقة من التوترات المتنامية بين إيران وإسرائيل، وتأمل في حل سياسي دبلوماسي".