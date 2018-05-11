صانع أضخم مدفع هاوتزر يكشف سر اسمه

ويحمل هذا الاسم مدفع هاوتزر ذاتي الحركة ضخم.
واختير هذا الاسم بالنظر إلى خواص المدفع التي تمكِّنه من الحصول على معلومات تعيين الهدف من مختلف المصادر بما فيها عربات الاستطلاع والطائرات والمروحيات والأقمار الصناعية. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على قدرة المدفع على ضرب الأهداف البعيدة على مسافة تصل إلى 70 كيلومترا.
كما تمكِّنه خواصه من أداء مهمته ضمن وحدات الجيش المتنوعة.
واسمه الكامل "كواليتسيا إس في".
ومن مزايا مدفع "كواليتسيا إس في" درجة عالية من الأتمتة التي لا تتطلب حضور أفراد الطاقم، وسرعة كبيرة لإطلاق القذائف.
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