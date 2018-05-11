صانع أضخم مدفع هاوتزر يكشف سر اسمه

شرح مصنع "أورال فاغون زافود"، وهو أهم مصنع روسي لإنتاج الآليات العسكرية المدرعة وعربات السكك الحديدية، لماذا أطلِق على أحد منتجاته اسم "كواليتسيا" (الائتلاف أو التحالف).

ويحمل هذا الاسم مدفع هاوتزر ذاتي الحركة ضخم.

© Sputnik . Vadim Savitskii مدفع ذاتي الحركة متميز يشارك في العرض العسكري بموسكو في ذكرى عيد النصر

واختير هذا الاسم بالنظر إلى خواص المدفع التي تمكِّنه من الحصول على معلومات تعيين الهدف من مختلف المصادر بما فيها عربات الاستطلاع والطائرات والمروحيات والأقمار الصناعية. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على قدرة المدفع على ضرب الأهداف البعيدة على مسافة تصل إلى 70 كيلومترا.

كما تمكِّنه خواصه من أداء مهمته ضمن وحدات الجيش المتنوعة.

واسمه الكامل "كواليتسيا إس في".

ومن مزايا مدفع "كواليتسيا إس في" درجة عالية من الأتمتة التي لا تتطلب حضور أفراد الطاقم، وسرعة كبيرة لإطلاق القذائف.