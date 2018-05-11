الدفاع الروسية: الدول الغربية تحاول ابتكار طرق لاخفاء التجارب النووية

أعلن رئيس هيئة المراقبة الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، العقيد ايغور توكاريف، أن العسكريين الروس الخبراء في مجال مراقبة التجارب النووية يشيرون إلى وجود تصاميم في الخارج لتحسين عملية إخفاء الانفجارات النووية، ولهذا السبب فإن روسيا تطور أساليب جديدة للتتبع والكشف عن هذه التجارب.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy الدفاع الروسية: الجيش الروسي وفر وصول الخبراء الدوليين إلى مناطق الهجوم الكيميائي المزعوم

موسكو- سبوتنيك . وقال توكاريف، اليوم الجمعة 11 مايو/ أيار لـ"سبوتنيك"، أنه "من السهل تقنيا إجراء مثل هذه الاختبارات بشكل سري، والتصاميم في هذا المسار قائمة ويجري تحسينها".

وأضاف رئيس هيئة المراقبة الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن مركز المراقبة يطور الأساليب العلمية للكشف عن التجارب النووية ومراقبة أي نشاط نووي.

يذكر أن هناك العديد من الطرق المعتمدة علميا للقيام بالتجارب النووية ومن أبرزها تقليل من قوة الشحنات النووية الى حده الأدنى، كما يعتمد البعض على طريقة أخرى لإخفاء عملية من خلال اختيار مكان جيولوجي صعب قادر على إخفاء الموجات الزلزالية التي تظهر نتيجة التجربة النووية.

أما البعض الأخر فيعتمد على الأماكن النشطة زلزاليا للقيام بالتجارب النووية لإخفاء نشاطاتها.