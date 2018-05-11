لافروف: القرار الأميركي بشأن القدس أوصل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود

أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده إزاء الأوضاع المترتبة حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن قرار الولايات المتحدة بشأن القدس أوصلها لطريق مسدود.