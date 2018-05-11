بيسكوف حول احتمال تزويد سوريا بـ"إس-300": روسيا تملك الحق في فعل ما تراه مناسبا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف إن الكرملين لا يعلق على تصريحات مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير كوجين أن روسيا لا تخطط لتزويد سوريا بمنظومات "إس-300"، مشيرا إلى أن ربط هذه التصريحات بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو أمر غير صحيح.