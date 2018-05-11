توقف الاتصال بين بوتين وترامب

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إنه لم يجر أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، منذ 20 آذار/ مارس الماضي، عندما تم الإعلان عن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين من الجانب الأمريكي.

وقال أوشاكوف للصحفيين "هذه المسألة (لقاء الرئيسن) توقفت عند المحادثات التي تمت في 20 آذار/ مارس عندما تم الإعلان عن إمكانية عقد اجتماع من الجانب الأمريكي".

© Sputnik . Mekhael klementev بوتين وترامب يمكنهما الاجتماع في "بلد ثالث"

في وقت سابق ، وافق بوتين وترامب على إمكانية عقد القمة، وأعلن البيت الأبيض، أن المكان المحتمل لاجتماع الرئيسين، قد يكون واشنطن. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، أن الاستعدادات لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستستمر على الرغم من جولة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا.

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عن أمله في أن ترامب سيحدد أكثر دعوته لبوتين إلى واشنطن. مشيرا إلى أن بوتين مستعد لهذا الاجتماع.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العلاقة ما بين روسيا والولايات المتحدة، تشهد وضعا معقدا للغاية في المرحلة الراهنة، ووفقا لتقييم بعض المراقبين بانه أسوأ مما كان عليه في فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.