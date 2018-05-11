15 مليار دولار فائض ميزان التجارة الخارجية الروسي في مارس 2018

موسكو — سبوتنيك. وتشير مواد المركزي إلى أن حجم الصادرات من روسيا ارتفع خلال هذا الشهر بنسبة 17.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 36.9 مليار دولار، في حين ارتفع حجم الاستيراد بنسبة 22.8 بالمئة إلى 19 مليار دولار.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع عقب توليه مهامه الرئاسية لفترة جديدة، مرسوما حول الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية في بلاده للفترة حتى العام 2024.
وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين: "وقع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، مرسوما "عن الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية للفترة حتى العام 2024".
وكلف الرئيس الحكومة في مرسومه بخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، وتحقيق دخول البلاد إلى قائمة أكبر خمس اقتصادات في العالم، ورفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتحسين مستوى التعليم لتدخل بلاده قائمة الدول العشر ذات التعليم الأفضل عالميا، وتحسين ظروف السكن لما لا يقل عن 5 ملايين عائلة سنويا.
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