اجتماع الحكومة الروسية في تشكيلتها الجديدة يعقد 17 مايو الجاري

أفاد مصدر مطلع، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن اجتماع الحكومة الروسية في تشكيلتها الجديدة سيجري في 17 أيار/ مايو.

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موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر: "من المتوقع أن أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة والموافقة عليها بحلول 17 أيار/ مايو، الأسبوع القادم، يوم الخميس سيعقد أول اجتماع لها".

وفقا للدستور الروسي، قدمت الحكومة الحالية استقالتها مباشرة بعد مراسم تنصيب الرئيس الروسي في 7 أيار/ مايو، ويمارس رئيس الوزراء وأعضاء حكومته المستقيلين أعمالهم مؤقتاً باعتبارهم حكومة تسيير أعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

كما ينبغي على رئيس الحكومة خلال أسبوع من تعيينه تقديم مقترحات لرئيس الدولة بشأن هيكل الهيئات الفدرالية للسلطة التنفيذية.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا لولاية رابعة، مجلس النواب (الدوما) للنظر في مرشحه دميتري مدفيديف، لرئاسة الوزراء. وبعد يوم، وافقت الدوما على المرشح.