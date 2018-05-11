موسكو: أمريكا وحلفاؤها يريدون فرض أسلوبهم الخاص لتنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية

قالت الخارجية الروسية اليوم الجمعة 11 مايو/ أيار، إن أمريكا وحلفاءها يودون الاستعاضة عن تفويض مجلس الأمن ولجنة 1718 حول كوريا الشمالية بصيغة مفيدة لأنفسهم.

موسكو —سبوتنيك. وأضافت الخارجية أن أمريكا وحلفاءها يريدون فرض أسلوبهم الخاص لتنفيذ العقوبات.

© REUTERS / KCNA لماذا اختيرت سنغافورة تحديدا مكانا لقمة ترامب مع زعيم كوريا الشمالية

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن دعوات الولايات المتحدة لزيادة الضغط على كوريا الشمالية على خلفية استعداد بيونغ يانغ للحوار قد تقوض التقدم المحقق.

وكان ترامب قد أعلن مكان وموعد القمة المرتقبة، أمس الخميس، بعد ساعات من وصول ثلاثة أمريكيين، كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، إلى قاعدة عسكرية أمريكية خارج واشنطن بعد أن أفرج عنهم كيم كبادرة حسن نية قبل القمة.

وقال الرئيس الأمريكي، في خطابه في إنديانا اليوم، "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدا لنفعل شيئا عظيما… من بين أكثر الإنجازات التي سأكون فخورا بها هي عندما ننزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بأكملها".

وزار وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو بيونغ يانغ مرتين في الأسابيع القليلة الماضية. لكن لا توجد مؤشرات على أنه وصل إلى إجابة عن السؤال الرئيسي وهو ما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عن أسلحتها النووية التي يعتبر حكامها منذ زمن طويل أنها ضرورية من أجل بقائهم.