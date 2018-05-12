موسكو توقع وزير خارجية ألمانيا في حيرة

كشفت ذلك مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

© REUTERS / Stefanie Loos وزيرا الخارجية الألماني والروسي يجتمعان في موسكو الخميس المقبل

وبحسب المجلة فإن وزير الخارجية الألماني قوبل بفتور عندما وصل إلى موسكو في زيارة رسمية.

ولم يتسم الاستقبال الذي قوبل به ماس في موسكو بالحفاوة بسبب موقفه تجاه روسيا الذي لا يتسم بالمودة.

ولم ينظر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نظيره الألماني خلال جلسة المحادثات وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء وزيري خارجية روسيا وألمانيا.

ووجد مندوب المجلة الألمانية وزير خارجية بلاده مرتبكا. وأربكه موقف نظيره الروسي الذي اتسم باللامبالاة.

ولعل الشيء الوحيد الذي أمكنه أن يُرضي الوفد الألماني أن الوزير الروسي لم يرفع صوته. وأخبر عضو في الوفد المرافق لوزير الخارجية الألماني مندوب المجلة بأن "لافروف لم يصح عليه".