روسيا: طائرة جديدة تنجز الرحلة الأولى

حلق نموذج تجريبي جديد لطائرة "إم إس-21-300" في سماء روسيا يوم 12 مايو/أيار 2018.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان إن الطائرة التجريبية الثانية من طراز "إم إس-21-300" انطلقت، اليوم السبت، من مطار تابع لمصنع الطائرات في مدينة إيركوتسك.

وحلقت الطائرة في السماء على ارتفاع 3000 متر بسرعة 400 كيلومتر في الساعة خلال 1 ساعة و7 دقائق.

وخصصت طائرة "إم إس-21-300" التي أنجز نموذجها التجريبي الأول الرحلة الجوية الأولى في مايو/أيار 2017، لنقل 211 مسافرا إلى مسافة تصل إلى 6400 كيلومتر.

وهناك ثلاثة نماذج تجريبية أخرى قيد الإنشاء. وفي الوقت نفسه يستعد مصنع إيركوتسك لتصنيع النماذج العملية لطائرة الركاب الروسية الجديدة.

ومن المقرر أن تطلق روسيا عملية تصنيع طائرات "إم إس-21-300" خلال العام الجاري.