نوفاك يلتقي الفالح خلال منتدى بطرسبورغ لبحث خروج واشنطن من الصفقة الإيرانية

أعلن القائم باعمال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه ينوي لقاء نظيره السعودي خالد الفالح خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، وقد يبحث معه خروج واشنطن من الصفقة الإيرانية.