لافروف: واشنطن تسعى لإعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الرئيسية

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن واشنطن تسعى لإعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الرئيسية.

© AP Photo / إيران: حصلنا على أول ضمان من الدول الخمس لبقائها في الاتفاق النووي

موسكو – سبوتنيك . وقال لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف: "للأسف، نتأكد مرة أخرى أن واشنطن تسعى لإعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الرئيسية، ويجري ذلك مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك مع مشاكل الاتحاد الأوروبي والعديد من الاتفاقات الأخرى".

وأعلن لافروف خلال لقائه نظيره الايراني: "كما نعلم، فإن الترويكا الأوروبية والصين وإيران وروسيا أعلنوا عن الالتزام ببنود خطة العمل الشاملة، ونحن نريد مناقشة هذه الخطط والإجراءات بشكل مفصل".

وأضاف أن لدى روسيا وعدد من الدول الأخرى مصالح مشروعة في الاتفاق النووي ويجب الدفاع عنها بشكل مشترك، قائلا: "لدى روسيا وغيرها من المشاركين في الصفقة، ولدى الأوروبيين أيضا مصالح مشروعة… لذلك يجب الدفاع عن مصالح كل واحد بشكل مشترك".

كما أردف لافروف خلال لقائه نظيره الايراني: " نقدر هذه الفرصة للاجتماع في موسكو وتبادل وجهات النظر خطة العمل الشاملة المشتركة التي، بصراحة، تعيش أزمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي فرضت على طهران قبل توقيع الاتفاق.