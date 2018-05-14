بيسكوف: موسكو تخشى تأزم الوضع في الشرق الأوسط بعد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو تشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط بعد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، المقرر اليوم الاثنين 14 أيار/مايو.

فقد صرح بيسكوف: "نعم، لدينا مثل هذه المخاوف. لقد تحدثنا عن ذلك سابقا".

© REUTERS . AMIR COHEN نتنياهو: القدس ستبقى دوما عاصمة لإسرائيل في أي اتفاقية سلام

وستقام مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، اليوم الاثنين 14 أيار/مايو. وقد تم اتخاذ قرار نقل البعثة الدبلوماسية الأمريكية من تل أبيب، يوم 6 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، من قبل الرئيس دونالد ترامب.

ويعتبر وضع القدس أحد أهم القضايا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فقد احتل الإسرائيليون الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967. ويصرون على أن القدس عاصمة إسرائيل وغير قابلة للتجزئة، بينما يريد الفلسطينيون جعل الجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم.