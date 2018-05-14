شويغو يعلن عن توسيع العلاقات العسكرية مع مصر

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين 14 أيار/مايو، إن التعاون العسكري بين موسكو والقاهرة يتوسع بشكل ثابت، مشيرا إلى أن التقدم في العلاقات الثنائية واضح.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تعتبر أحد شركاء روسيا الرئيسيين في مجال التعاون العسكري التقني في منطقة الشرق الأوسط. وتعمل موسكو حاليا على تنفيذ عقد كبير لتزوسد القاهرة بنحو 50 مروحية هجومية من طراز "كا-52" أليغاتور.

© Sputnik . Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzik روسيا توقع مع مصر عقد توريد "كا-52ك" لسفينتي "ميسترال"

وكانت روسيا قد فازت في عام 2017 بمناقصة لتزويد مصر بهذه المروحيات لحاملات الطائرات " ميسترال ". كما يجري العمل على تنفيذ عقد لتوريد منظومات الدفاع الجوي "إس-300بي إم".

وصرح شويغو خلال محادثاته مع نظيره المصري صدقي صبحي "نشاهد توجها إيجابيا قويا لتوسيع التعاون في المجال العسكري. ويسرنا أن نلاحظ رغبة مصر في تجهيز القوات المسلحة الوطنية بالأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية الروسية".

ووفقا لأقواله فإن روسيا "مهتمة بدور القاهرة القيادي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، وتقدر موقف القاهرة البناء بشأن القضايا الأمنية الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووصف اللقاءات الوزارية بصيغة "2+2" أحد العناصر الهامة للتعاون، التي يتمكن العسكريون والدبلوماسيون الروس والمصريون من بحث القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي.

وأكد شويغو على أن روسيا تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري في جميع المجالات.