لافروف: موسكو تقيم سلبا قرار أمريكا نقل سفارتها إلى القدس

صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، بأن موسكو قلقة إزاء محاولات إعادة النظر في الاتفاقيات حول التسوية الشرق أوسطية وكذلك الوضع في قطاع غزة، وأن روسيا تعتبر قرار واشنطن نقل السفارة إلى القدس قرارا سلبيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف عقب المباحثات بصيغة 2+2 بين وزيري الخارجية والدفاع لكل من روسيا ومصر: "أؤكد أننا تطرقنا اليوم لموضوع التسوية العربية — الإسرائيلية وأكدنا على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمبادئ المذكورة في المبادرة العربية، لدينا، شأننا شأن مصر، قلق إزاء محاولات إعادة النظر في وثائق ومناهج هامة وافق عليها المجتمع الدولي".

© Sputnik . Valeriy Melnikov لافروف: روسيا ستقوم بكل ما يلزم من أجل إعادة الوضع حول القدس إلى مجرى بناء

كما أشار إلى أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكد لافروف أن روسيا تعتبر قرار واشنطن نقل السفارة إلى القدس قرارا سلبيا.

وقال لافروف: "فيما يخص مسألة افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، فقد أعربنا مرارا من تقييمنا السلبي لهذا القرار".

وأكد لافروف، أن موسكو تعتبر إعادة النظر في القرارات الدولية حول القدس بشكل أحادي الجانب أمرا مرفوضا.

وقال لافروف: "نحن واثقون من أنه لا يمكن بالشكل الحالي إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المجتمع الدولي ويعتبر أمرا غير مقبول. وهذه القرارات تشير إلى أن جميع المسائل المرتبطة بالتسوية النهائية الفلسطينية الإسرائيلية، وتعتبر القدس أحد أهم هذه المسائل، ويمكن تسويتها حصرا عبر الحوار المباشر بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية".