الصواريخ البالستية الروسية تحصل على مهام جديدة

ونقلت وسائل إعلام روسية أن الصواريخ المخصصة للمشاركة في البرنامج ستحصل على اسم "روكوت-2" بعد التعديل، مشيرة إلى أن الفرق الرئيسي بينها وبين "روكوت" يمكن في استخدام نظام تحكم روسي، بدلا من الأوكراني. ومن المقرر إطلاق أول صاروخ من البرنامج الجديد من قاعدة بليسيتسك في الفترة ما بين 2020-2021.
وقد صمم صاروخ "روكوت" على أساس الصواريخ البالستية "أور-100إن أو تي تي إكس"، التي كانت تخرج عن الخدمة من قوات الصواريخ البالستية. وكانت تزود بمحرك دفع أوكراني من نوع "بريز-كا إم". وتم إطلاق أول صاروخ من هذا النوع في عام 1990.
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