الصواريخ البالستية الروسية تحصل على مهام جديدة

سيتم استخدام عشرات الصواريخ البالستية، الخارجة من الخدمة القتالية، لإطلاق الأقمار الصناعية المدنية ضمن إطار برنامج "روكوت" المتجدد.

ونقلت وسائل إعلام روسية أن الصواريخ المخصصة للمشاركة في البرنامج ستحصل على اسم "روكوت-2" بعد التعديل، مشيرة إلى أن الفرق الرئيسي بينها وبين "روكوت" يمكن في استخدام نظام تحكم روسي، بدلا من الأوكراني. ومن المقرر إطلاق أول صاروخ من البرنامج الجديد من قاعدة بليسيتسك في الفترة ما بين 2020-2021.

© Sputnik . Sergei Kazak قلق من صواريخ بالستية إيرانية

ومن الجدير بالذكر أن آخر صاروخ حامل من طراز "روكوت" انطلق في نيسان/أبريل. ومن المخطط إطلاق 3 مركبات فضائية عسكرية وعلمية بحلول نهاية عام 2018، ليتم بعد ذلك التوقف عن استخدام الصواريخ من هذا النوع.

وقد صمم صاروخ "روكوت" على أساس الصواريخ البالستية "أور-100إن أو تي تي إكس"، التي كانت تخرج عن الخدمة من قوات الصواريخ البالستية. وكانت تزود بمحرك دفع أوكراني من نوع "بريز-كا إم". وتم إطلاق أول صاروخ من هذا النوع في عام 1990.