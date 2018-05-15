بيسكوف: الوضع في الشرق الأوسط وموت العشرات من الفلسطينيين يدعو لقلق عميق في الكرملين

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط يتعين عليها تجنب الأفعال التي تثير العنف والتوتر في المنطقة.

وأشار إلى أنه منذ البداية أعربت موسكو عن قلقها إزاء إجراءات واشنطن والتي يمكن أن تؤدي إلى إثارة التوترات في الشرق الأوسط. مضيفا "من المؤسف أن الأمر قد حدث".

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يمكن للوضع، ولا سيما مقتل العشرات من الفلسطينيين، إلا أن يدعو للقلق العميق. ونحن نتابع تطور الوضع، وما زلنا نعتقد أن جميع الأطراف، جميع الدول، وخاصة أعضاء "اللجنة الرباعية" (روسيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) يجب أن يتجنبوا أي عمل يثير مثل هذه التوترات".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن مقتل 59 فلسطينياً وإصابة أكثر من 2770 خلال المواجهات التي اندلعت يوم أمس مع الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة قطاع غزة، واحتجاجاً على افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد لمدة ثلاثة أيام. كما سيناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة.