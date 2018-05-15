ارتياح سوري روسي لنتائج أستانا وتقييم إيجابي

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن عملية أستانا قائمة وستستمر، مؤكدا أن نتائج الجولة التاسعة كانت إيجابية.

أستانا — سبوتنيك. وقال لافرينتييف في مؤتمر صحفي: "اليوم عقدنا اللقاء التاسع للتسوية السورية. نحن نقيم نتائجه على أنها إيجابية، تساهم في تقدم عملية أستانا، وبالتالي، الشائعات التي انتشرت من قبل وسائل الإعلام، بشكل رئيسي من قبل وسائل الإعلام الغربية، بخصوص زوال عملية أستانا، أؤكد أنه مبالغ بها إلى حد كبير"، مشددا على أن "عملية أستانا حية وستستمر".

وأضاف: "نستطيع أن نقول إن الحملة العسكرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا تقترب من نهايتها"، مشيرا إلى أنه "فيما يتعلق بمنطقة خفض التصعيد في إدلب نحن نعول على جهود شركائنا الأتراك الذين أخذوا على عاتقهم تأمين الاستقرار والأهم وقف الأعمال الاستفزازية بين المعارضة والقوات الحكومية".

من جهته أعرب رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماعات أستانا بشار الجعفري عن الارتياح لنتائج الجولة التاسعة من اجتماعات أستانا حول سوريا.

وقال الجعفري: "نشكر وفدي روسيا وإيران والدولة المستضيفة كازاخستان على مساهمتهم في إنجاح هذه الجولة.

وأكد الجعفري أن "سوريا ستواصل مكافحة الإرهاب وتحرير كل شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أو من كل معتد عليها لافتا إلى أن الإنجاز الذي حققه الجيش العربي السوري بتحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب جعل دمشق ومحيطها آمنين".