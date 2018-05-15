ارتياح سوري روسي لنتائج أستانا وتقييم إيجابي

أستانا — سبوتنيك. وقال لافرينتييف في مؤتمر صحفي: "اليوم عقدنا اللقاء التاسع للتسوية السورية. نحن نقيم نتائجه على أنها إيجابية، تساهم في تقدم عملية أستانا، وبالتالي، الشائعات التي انتشرت من قبل وسائل الإعلام، بشكل رئيسي من قبل وسائل الإعلام الغربية، بخصوص زوال عملية أستانا، أؤكد أنه مبالغ بها إلى حد كبير"، مشددا على أن "عملية أستانا حية وستستمر".
من جهته أعرب رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماعات أستانا بشار الجعفري عن الارتياح لنتائج الجولة التاسعة من اجتماعات أستانا حول سوريا.
وقال الجعفري: "نشكر وفدي روسيا وإيران والدولة المستضيفة كازاخستان على مساهمتهم في إنجاح هذه الجولة.
وأكد الجعفري أن "سوريا ستواصل مكافحة الإرهاب وتحرير كل شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أو من كل معتد عليها لافتا إلى أن الإنجاز الذي حققه الجيش العربي السوري بتحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب جعل دمشق ومحيطها آمنين".
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