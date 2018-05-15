قاذفة قنابل روسية جديدة تباشر مهمتها عند حدود الناتو قريبا

تنتظر روسيا دخول طائرة مطوّرة من طراز "تو-22" الخدمة في القوات الجوية.

وكشف مصدر صناعي عسكري لوسائل الإعلام أن قاذفة القنابل "تو-22إم3إم" ستنضم إلى القوات الجوية الروسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018.

© Sputnik . Evgeniy Bijatov توقعات مخيفة تحوم حول "قاتل" حاملات الطائرات

وكانت إحدى طائرات "تو-22" التابعة لسلاح الجو الروسي قد دخلت إلى أحد المصانع العسكرية لتتحول إلى طائرة جديدة متطورة مزودة بمحرك جديد ومعدات جديدة أخرى.

وستحتوي طائرة "تو-22إم3إم" على صاروخ حربي جديد (إكس-32).

وينتمي صاروخ إكس-32 إلى أسلحة الدقة العالية.

وكان مصنع الطائرات في مدينة قازان قد أعلن في شهر ابريل/نيسان الماضي أن قاذفة القنابل والصواريخ "تو-22إم3إم" ستقوم بالطلعة الجوية الأولى في أغسطس/آب 2018.

وتعتبر طائرات "تو-22" من الطائرات الاستراتيجية التي تُلقى على عاتقها مهمة تأمين الحدود الجوية لروسيا أمام خطر اعتداء حلف شمال اطلسي (الناتو).