مناورات لمنظومتي "باستيون" و"بال" في القرم

تنفذ أطقم منظومتي صواريخ "باستيون" و"بال" التابعة للأسطول وفقا للخطة الزمنية تدريبات قتالية بمحاكاة توجيه ضربات صاروخية ضد الأهداف البحرية في القرم.

© Sputnik . Vitaliy Ankov وحدات صواريخ "بال" و"باستيون" لأسطول البحر الأسود تحاكي توجيه ضربات ضد أهداف بحرية

موسكو- سبوتنيك . وأكد رئيس فرع التأمين المعلوماتي بقيادة أسطول البحر الأسود العقيد البحري فياتشيسلاف تروخاتشوف، أن "طواقم مجمعات الصواريخ المضادة للسفن من طراز "باستيون" و"بال" تنفذ المهام الموكلة لها بتوجيه ضربات صاروخية وهمية أثناء الانتشار من الحركة.

وخلص إلى القول أن الطواقم تنفذ مهام التدريب التكتيكي والتدريب التقني والتدريب الخاص، وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة العملية في تنفيذ المهام المتعلقة باكتشاف الأهداف فوق سطح المياه وتقديم معلومات الاستهداف وإعداد المعدات لتوجيه الضربات الصاروخية.