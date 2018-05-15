قطر تقدم طلبا لشراء حصة في "روس نفط" الروسية

أعلن رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور أرتيمييف، اليوم الثلاثاء، أن هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تلقت طلبا من صندوق قطر السيادي حول شراء 14.26 في المئة من أسهم شركة "روس نفط" الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال أرتيمييف للصحفيين: "لقد تلقينا طلبا، وأرسلناه لجميع الجهات المعنية، وننتظر الرد المناسب، الحصة التي يدور الحديث عنها هي 14.26 في المئة من الأسهم".

هذا وتم الإعلان في بداية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016، عن اختتام صفقة بيع 19.5 % من أسهم الدولة في "روس نفط"، مقابل مبلغ 10.5 مليار يورو للمستثمرين الاستراتيجيين وهم كونسورتيوم "غلينكور" وصندوق قطر السيادي للاستثمار"، اللذان حصلا على حصص متساوية في إطار عملية الخصخصة مقابل مبلغ 692 مليار روبل [أي 10.2 مليار يورو]، حيث حصلت ميزانية الدولة 710.8 مليار روبل [ 10.48 مليار دولار]، ما يشمل أرباح الأسهم الإضافية لشركة "روس نفط غاز" تصل قدرها 18.5 مليار روبال (أي 0.28 مليار دولار).