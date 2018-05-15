الكشف عن المحور الرئيسي للاجتماع القادم بين ترامب وبوتين

قال نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، إن المحور الرئيسي للاجتماع القادم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيكون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجانبين أعلنا استعدادهما للمحادثات.

© Sputnik . Mekhael klementev ترامب يدعو بوتين إلى لقاء ثنائي في واشنطن

وأضاف سيرومولوتوف لوكالة " سبوتنيك " أنه سيتم التطرق إلى قضايا استراتيجية للتعاون والتي تصب في تطور العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن الاستعدادات لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين تجري بين روسيا والولايات المتحدة على أعلى مستوى، ولكن لم يتم تحديد زمن اللقاء.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في أوائل أيار/ مايو الجاري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى استعدادا لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات أخرى، ولا يوجد وضوح حول الاجتماع، ولا توجد أية اتصالات في هذا المجال.