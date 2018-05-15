بوتين يدعو إلى تطوير الأسطول والجيش الروسي باستمرار وفي جميع الاتجاهات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين تحديث وتطوير جيش روسيا وقواتها البحرية باستمرار وفي جميع الاتجاهات.

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين: روسيا لا تعتزم الانسحاب من البرامج الفضائية بما في ذلك مع أمريكا

وأكد الرئيس الروسي أن الأسلحة الجديدة تعزز قدرات روسيا وتوفر التوازن الاستراتيجي في العالم لعشرات السنوات.

سوتشي — سبوتنيك . وقال بوتين خلال الاجتماع العسكري: "من الواضح أنه يجب علينا المضي قدما، وتحديث الجيش والبحرية باستمرار، وتطويرهما في جميع المجالات الرئيسية."

وقال بوتين خلال الاجتماع: "هذا العام، ولأول مرة، أظهرنا نماذجنا الواعدة ونظامًا من الأسلحة ليس له نظير في العالم. فهي تزيد من فرص ضمان أمن روسيا، وتوفر التوازن الاستراتيجي للعقد القادم، والحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم."

وكان بوتين قال في وقت سابق من هذا العام خلال مؤتمر عسكري ناقش نتائج العملية في سوريا "قمنا بشكل ممنهج في السنوات الأخيرة بإعادة تسليح الجيش والبحرية. حيث تبلغ حصة الأسلحة الحديثة نحو 60%. ووفقا لوزارة الدفاع فإن 94% من المعدات في حالة جيدة". مضيفا أنه "يتعين علينا الآن اتخاذ خطوة نوعية إلى الأمام. ولحل هذه المسألة تم توجيه برنامج التسليح الذي تم اعتماده لعام 2027".